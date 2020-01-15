Роухани извинился за задержу объявления о сбитом украинском Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку объявления о том, что вооруженные силы республики по ошибке сбили украинский Boeing.

«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон», – сказал президент, передает ТАСС.

Он также потребовал от ВС страны предоставить больше информации об инциденте с украинским самолетом. «Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали) расследования», – сказал президент.

Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.

Позднее в Иране объяснили, что военные приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО. В связи с этим несколько человек были арестованы. На Украине обратили внимание на большое число граждан Ирана среди погибших, исключив версию о преднамеренном ударе по самолету.