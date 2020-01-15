Иранский сухогруз загорелся в Махачкале

Пожар произошел на сухогрузе под иранским флагом в порту Махачкалы, сообщили в экстренных службах.

«Очаг пожара обнаружен в каюте капитана, открытого горения нет, угроза распространения огня отсутствует», – передает источник ТАСС.

Сухогруз пришвартован к первому причалу. По предварительным данным, груза на борту нет. Данных о пострадавших нет. На судне наблюдается задымление.

«От работника Махачкалинского порта поступила информация о возгорании на иранском сухогрузе, пришвартованном на причале номер 1. По имеющимся сведениям он без груза. К месту прибыли 3 отделения пожарно-спасательных автомобилей, открытого горения нет, идет задымление», – передает РИА «Новости» сообщение ГУ МЧС по региону.

По уточненным сведениям, очаг пожара находится в каюте капитана размерами 5 на 7 метров.

В пресс-службе Росморречфлота агентству сообщили, что речь идет о сухогрузе «Касра-1» под флагом Ирана, не приведя других подробностей.