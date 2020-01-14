Семья из Петербурга объяснила танец с коляской на тонком льду Онежского озера

Олег Демочкин, которого раскритиковали в соцсетях за катание на коньках по тонкому льду Онежского озера вместе с женой и маленьким ребенком, рассказал, что для их семьи такие путешествия привычны.

«Это обычный наш день, ничего мы не добивались. Поехали отдыхать и засняли. У нас есть масса других роликов с Камчатки, Эльбруса», – рассказал Демочкин об их путешествии и танцах по озеру, которое вызвало столь сильные волнения в соцсетях.

В группе «Карелсафари», где работают Демочкины, есть фото и видео из других путешествий. Они ездили с ребенком не только по льду, но и отдыхать на лодке летом. В группе также есть снимки, которые были сделаны до рождения малыша. По словам Демочкина, они занимаются такими путешествиями всю жизнь, имеют достаточно опыта, а на льду их сопровождает воздушная подушка, сообщает телеканал «360».

На вопрос о негативных комментариях Демочкин ответил, что они реагируют на критику спокойно и не собираются закрывать комментарии.

«Я думаю, что это люди, которые переживают, что неспособны на такие поступки. Для многих выйти из дома – это уже стресс. Если внимательно изучить аудиторию, которая пишет, это сидельцы по домам, они везде пишут. Кто-то на коньках катается, кто-то пишет. Нас это вообще не беспокоит: не будем комментарии закрывать, пусть люди упражняются. На самом деле они там общаются сами с собой или с такими же, как они», – рассказал Демочкин.

Он также сообщил, что с ним пока не связывался омбудсмен. Демочкин уверен, что в аппарате уполномоченного сказали о проверке только потому, что к ним поступило множество обращений.

Ранее карельские СМИ со ссылкой на соцсети петрозаводчанки Елены Демочкиной сообщили, что женщина и ее супруг вместе с маленьким ребенком в коляске прошли на коньках путь длиной в 22 км от села Великая губа в Медвежьегорском районе до острова Кижи по Онежскому озеру. В посте Демочкина пишет, что маршрут пролегал по свежему льду черного цвета, толщина которого на некоторых отрезках составляла пять сантиметров, передает ТАСС.

После этого уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев направил официальные запросы в главное управление МЧС по Карелии и музей-заповдник «Кижи», чтобы подтвердить информацию о путешествии на коньках семейной пары с младенцем в коляске по льду Онежского озера до острова Кижи. В случае, если поездка действительно произошла, родителей могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетнего.