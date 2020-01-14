Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине мужчины

15-летняя школьница, пропавшая в городе Верхняя Пышма, найдена в Екатеринбурге в автомобиле взрослого мужчины, сообщил руководитель пресс-службе регионального главка МВД Валерий Горелых.

Школьница пропала вечером 6 января. Как рассказал Горелых, у школьницы и раньше случались загулы, но родители не обращались в полицию, потому что девочка быстро находилась.

«История, связанная с таинственным исчезновением школьницы, приехавшей из Ревды к своей бабушке в Верхнюю Пышму, к счастью, закончилась благополучно. Вчера вечером, 13 января, сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска ОП №7 УМВД по Екатеринбургу в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли девочку в районе улицы Ясная в областном центре. Подросток находилась в легковом автомобиле Skoda Rapid вместе с местным жителем из Новоуральска 1984 года рождения», – передает РИА «Новости» слова Горелых.

По его словам, мужчиной оказался несудимый и неженатый работник службы доставки коммерческого предприятия, в отношении девочки каких-либо насильственных действий не совершено. Всю неделю школьница находилась на съемной квартире у своего знакомого, потому что «ей захотелось вкусить все прелести самостоятельной взрослой жизни».