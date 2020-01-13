Возле Кремля умер работник Александровского сада

У стен московского Кремля умер 64-летний работник Александровского сада, сообщают СМИ.

По данным канала РЕН-ТВ, инцидент произошел 12 января.

Согласно этой информации, мужчина прилег отдохнуть после обеда на рабочем месте, он уснул, и в это время у него произошел приступ. Другие работники учреждения вызвали медиков, но прибывшая скорая констатировала смерть.

По предварительным сведениям, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. По факту смерти работника Александровского сада правоохранители проводят проверку.

В ноябре 2019 года СМИ сообщали, что в стоматологической клинике Москвы умер 65-летний, пациент, в качестве причины смерти называлась острая сердечная недостаточность.