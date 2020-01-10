Балерина Аржаковская объяснила видео с пьяной ездой

Балерина и актриса Софья Аржаковская прокомментировала появившуюся в Сети видеозапись, на которой она якобы управляет автомобилем в нетрезвом состоянии.

Видео опубликовал Telegram-канал Mash. В сообщении говорилось, что балерина якобы находилась за рулем, распивая при этом шампанское. При этом на кадрах невозможно разобрать, управляет ли она автомобилем.

В комментарии «Ридусу» балерина заявила, что она действительно ехала в той машине, но как пассажирка.

«Я бы не смогла физически вести прямой эфир в Instagram, сидя за рулем и при этом пьяная. Это полный абсурд», – заявила Аржаковская.

На странице актрисы в социальной сети не удалось обнаружить видео с бутылкой шампанского. За 31 декабря там значится лишь фотография, где она наряжает елку с сыном.

Софья Аржаковская – балерина по первому образованию – начала балетную карьеру в 16 лет, а в 18 выиграла конкурс «Миссис Россия – 2006». С 2009 года Аржаковская начинает сниматься в кино. Так, она играла в американских фильме «Храброе сердце Ирены Сэндлер» и сериале «C.S.I. Место преступления – Нью-Йорк».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД