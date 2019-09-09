Идентифицирован найденный на дне Балтийского моря корабль времен Колумба

Ученым удалось установить, что судно, найденное на дне Балтийского моря, является затонувшим в 1495 году флагманом флота короля Дании Иоганна, также известного как Ханс.

Корабль «Грибсхунден» (Gribshunden), был обнаружен учеными у берегов Швеции в середине августа. Археологи сумели за это время поднять с борта судно множество артефактов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на The History Blog.

Исследователи нашли элементы снаряжения короля: кольчугу с клеймом мастера, оловянную тарелку и кружку для питья с гравировкой в виде короны. Также на борту были найдены пистолеты, которые стали одними из старейших, когда-либо найденных на кораблях. Археологи обнаружили монеты, кости осетра и бочки, в которых хранилось датское пиво 1495 года.

«Грибсхунден» – самое старое судно, когда-либо найденное в северных водах, судно эксплуатировалось в эпоху знаменитых походов Христофора Колумба. Корабль затонул в 1495 году в результате пожара.

«Нам удалось идентифицировать несколько новых особенностей постройки этого корабля, и мы приближаемся к разгадке того, как корабли этого типа вообще строились. Это расширяет наши знания о важном переходном периоде в мире, о времени великих исследователей», – рассказал профессор морской археологии из Университета Седертерна Йохан Реннби.

Предположительно, во время губительного пожара на корабле находилась переносная сокровищница короля Иоганна. Исследователи собираются провести анализ ДНК и создать трехмерную визуализацию найденных артефактов.

В конце 2017 года на дне Балтийского моря была найдена пропавшая в 1941 году советская подводная лодка.