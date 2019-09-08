Пушков объяснил тоску Катамадзе по российскому зрителю

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал прозвучавшее в эфире украинского ТВ заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к российским поклонникам.

«Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет», – напомнил Пушков в Twitter.

«А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей», – указал он.

«Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам», – заключил сенатор.

20 июня в Грузии начались массовые антироссийские акции, сопровождавшиеся беспорядками. Катамадзе в июне выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz» и объявила, что это выступление было ее последним в России.

В воскресенье грузинская певица на украинском телеканале «1+1» призналась в любви к российским поклонникам.

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