В субботу фестиваль «Наши в городе», который проходит в Москве 7 и 8 сентября, по состоянию на 20.30 часов посетило 100 тыс. человек, это абсолютный рекорд дня, рассказали организаторы фестиваля.

В списке участников фестиваля «Наши в городе» такие звезды отечественной музыки, как группы «Ундервуд», «Мураками», Zdob si Zdub, «Альянс», «7Б» и «Горшенев», Александр Скляр, Найк Борзов и Вадим Самойлов, сообщает НСН.

Фестиваль проходит 7 и 8 сентября. С 12.00 чaсов в центре столицы, нa проспекте Академика Сахарова каждый желающий сможет услышать и увидеть любимых артистов. Но одной только музыкой «Наши в городе» не ограничиваются: гостей фествиаля ждут мотофристaйл, велофристaйл, Кaстом-конвенция, зонa ворк-aут, ярмaркa и нaдувные бaтуты для самых мaленьких зрителей.