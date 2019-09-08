Нурмагомедов с Порье обменялись любезностями

Американец Дастин Порье после поражения на турнире в Абу-Даб признал, что россиянин Хабиб Нурмагомедов заслуженно владеет поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг). Нурмагомедов в свою очередь назвал Порье одним из лучших в бойцов смешанного стиля.

«Я планировал, что моими раундами будут четвертый или пятый, что я там включусь. Но нет, этого не произошло, план сменился. Что ж, Хабиб – чемпион, он заслужил», – приводит ТАСС слова Порье.

Нурмагомедов в свою очередь назвал Порье одним из лучших в бойцов смешанного стиля.

«Порье один из лучших оппонентов, он один из лучших в мире. Не просто чемпион, один из лучших», – сказал россиянин.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 досрочно), ни одного поражения. В активе 30-летнего Порье – 25 побед (19 досрочно) и шесть поражений.

В субботу Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив на турнире в Абу-Даби американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. После боя глава Дагестана Владимир Васильев поздравил российского бойца с победой.