Глава Дагестана поздравил Нурмагомедова с победой

Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Дастином Порье в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Поздравляю вас с триумфальной победой! Сегодня мир рукоплещет Хабибу. Примите благодарность за выдающийся вклад в достижения борцов Дагестана и отечественного спорта. Здоровья, счастья и новых достижений вам, родным и близким», – приводит ТАСС поздравление Васильева со ссылкой на пресс-службу администрации главы Дагестана.

В субботу Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье в поединке, который прошел Абу-Даби.

В послужном списке 30-летнего Нурмагомедова теперь 28 побед (18 – досрочно), ни одного поражения. В активе 30-летнего Порье – 25 побед (19 досрочно) и 6 поражений.