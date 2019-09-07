Американский профессор провозгласил США увядающей империей

Вашингтон с приходом к власти Дональда Трампа больше не хочет быть «мировым жандармом». Соединенные Штаты отказываются от своих имперских амбиций, превращаясь в «увядающую» сверхдержаву, пишет американский профессор Азим Ибрагим в статье для Foreign Policy.

Трамп объявил НАТО бесполезным союзом и использует политическую нестабильность в качестве инструмента для получения контрибуций и торговых уступок от партнеров, передает РИА «Новости» содержание статьи.

«Поэтому лидеры ЕС уже думают о том, как справиться со сценарием, при котором им приходится иметь дело с возрождающейся империей на востоке, и увядающей, к тому же более недружественной, сверхдержавой на западе», – пишет Азим Ибрагим.

По его словам, в условиях, когда США больше не хотят платить за свою империю, впервые может возникнуть настоящая европейская армия.

Ибрагим считает, что американский лидер «предоставил Европе политическую независимость», а лидеры ведущих европейских стран – президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель – осознали новую реальность «с быстротой, которая должна встревожить политиков в Вашингтоне».

Напомним, в ноябре 2018 года Макрон заявлял, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. В Германии одобрили эту идею, а США отнеслись к ней скептически. В феврале страны ЕС создали подразделение – «прообраз европейской армии».

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