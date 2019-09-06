Телеведущий Ширвиндт развелся после 30 лет брака

Телеведущий Михаил Ширвиндт развелся с супругой после 30 лет совместной жизни, решение о разводе принял суд, сообщают СМИ.

Слушание дела проходило в закрытом от прессы режиме в судебном участке 418 Пресненского района Москвы, передает «Московский комсомолец».

Издание отметило, что стороны не пришли на слушание. Помощник мирового судьи отметил, что Ширвиндт и его жена еще на досудебной подготовке сообщили суду о нежелании участвовать в разбирательстве и попросили решить вопрос без них.

Отмечается, что семейная пара не делила имущество. Отмечается, что Ширвиндт ранее в СМИ сообщал, что готов помочь бывшей супруге деньгами.

«Разводом супругов занимался именно мировой судья, а не ЗАГС. По закону такой формат расторжения брака возможен при двух сценариях: если у пары есть несовершеннолетние дети и если один из них не дал согласия на развод. У четы Ширвиндт-Морозова маленьких детей нет. Так что остается предположить только один вариант – Татьяна Морозова не подписала бумаги на развод», – делает вывод издание.

По этим же данным, после новостей о предстоящем разводе Морозова решила посвятить себя духовной жизни. Источник издания отметил, что вероятной причиной могло стать недовольство супруги частыми поездками Ширвиндта в Германию.

Ранее сообщалось, что иск о разводе подал сам телеведущий.