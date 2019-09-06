Экс-участница «ВИА Гры» Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева сообщила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

«Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы «ВИА Гра», после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам... и Константину Меладзе безмерно уважаю!», – написала певица в своем Instagram.

Певица рассказала, что с Февраля 2018 года она работает с менеджмент-компанией Goldenlook. И все ее выпущенные с того времени песни уже являются продуктом работы с новой компанией.

Константин Меладзе сочетался браком с другой экс-солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой осенью 2015 года.