Опубликованы имена якобы погибших в Сирии российских военных

В СМИ опубликовали имена и фотографии якобы погибших российских военных в Сирии из-за подрыва мины.

Источник РБК, знакомый с обстоятельствами произошедшего, сообщил, что во время проведения разведки в Сирии погибли старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык.

По тем же данным, инцидент произошел еще 3 сентября. Уточняется, что военнослужащие разделились на две подгруппы, одна из которых попала под срабатывание мины типа ОЗМ-72.

Вторая группа попыталась спасти товарищей и также подорвалась на мине.

Кроме того, издание опубликовало фотографию военных с возложенными к ней цветами.

Напомним, Минобороны России заявило, что информация о гибели троих российских военных в провинции Идлиб в Сирии не соответствует действительности.

До этого СМИ сообщали, что в районе населенного пункта Джурин в Идлибе якобы погибли три офицера ВС России, еще двое были тяжело ранены.