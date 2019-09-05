Минобороны опровергло сведения о гибели российских военных в Сирии

Информация о гибели троих российских военных в провинции Идлиб в Сирии не соответствует действительности, заявило Минобороны России.

«Никаких «российских наблюдательных постов» в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации «Идлиб» не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности», – передает ТАСС сообщение российского ведомства.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что в районе населенного пункта Джурин в Идлибе якобы погибли три офицера ВС России, еще двое были тяжело ранены.