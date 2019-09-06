Зеленский ответил на петицию о легализации оружия на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с предложением разрешить оборот оружия среди гражданского населения, заявив, что легализация оружия преждевременна для страны.

«Осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота оружия усматривается преждевременной, а потому не может быть поддержана», – говорится в ответе на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что на Донбассе в незаконном обороте находится большое количество оружия. Данная ситуация, по словам президента, требует комплексного и профессионального изучения для принятия правильных решений.

Петиция Украинской ассоциации владельцев оружия была размещена на сайте главы государства 22 мая. Она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.