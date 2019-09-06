Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 21 копейку – до 66 рублей, курс евро снизился на 20 копеек, составив 72,87 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 60,91 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».