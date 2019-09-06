Нефть подорожала на снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США и в ожидании торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,11% – до 61,02 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,12%, составив 56,37 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку рынку оказывает еженедельная статистика минэнерго США, согласно которой запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 4,8 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 2,5 млн баррелей.