Путин раскритиковал ситуацию с регистрацией улова вне экономической зоны России

Президент Владимир Путин назвал ненормальными действия контрольных органов в отношении регистрации улова российских рыбаков, работающих вне территориальных вод.

«Это ситуация абсолютно ненормальная, ее надо исправлять», – сказал он, пообещав дать поручение таможне и Минсельхозу заняться этой проблемой, передает РИА «Новости».

Так президент ответил гендиректору компании «Доброфлот» Александру Ефремову, который рассказал о трудностях регистрации рыбы, выловленной за пределами исключительной экономической зоны России. Ефремов рассказал о том, как четыре года назад его компания совместно с японскими рыбаками реализовала проект по перегрузке сырья рыбы на российскую плавбазу в тысяче километров от берега. В итоге улов был расценен российскими контрольными органами как контрабанда, были возбуждены уголовные дела.

Теперь «Доброфлоту» приходится регистрировать такой улов как продукцию иностранного производства.

Кроме того, Путин заявил о необходимости либерализовать экономические статьи, чтобы не заключать по ним людей под стражу.