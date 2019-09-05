Минтранс предложил передать техосмотр официальным дилерам

Минтранс предложил передать функцию по проведению технического осмотра автомобилей официальным дилерам, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Мы помним, когда принималось решение о том, чтобы модифицировать процедуру техосмотра, отдать ее тем или иным частным предприятиям. Сейчас мы критикуем то, что получилось», – цитирует ТАСС Дитриха.

По его мнению, если какое-либо решение по истечении времени показывает себя не с лучшей стороны, необходимо принимать другое. Поэтому он считает, что проводить техосмотр может официальный дилер при техническом обслуживании автомобиля.

«Параллельно с этим у многих дилеров есть услуга, которая стоит совсем недорого. Называется «Инфекционный сервис». Они по итогам выпишут ту же самую диагностическую карту. Но раз он дилер, и Минпромторг контролирует его работу, он не будет это делать с закрытыми глазами», – уточнил министр.

В настоящее время пройти техосмотр можно в пункте СТО, аккредитованном Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Также Дитрих заявил, что Минтранс не поддерживает идею запрета эксплуатации старого коммерческого транспорта.

«Я за то, чтобы не ограничивать использование тех или иных транспортных средств каким-то сроком службы. Я за то, чтобы ограничивать использование транспортных средств технической готовностью, технической возможностью использования», – отметил министр.

В августе замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина предложила запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». В Госдуме эту идею раскритиковали.