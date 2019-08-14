В Госдуме раскритиковали идею о запрете старых автомобилей

Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности не обсуждал идею о запрете в России старых автомобилей, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Владимир Гутенев.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что коллега Гутенева по комитету Альфия Когогина предложила запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Документ был направлен в Минтранс и Минпромторг. В ведомствах сообщили, что прорабатывают предложение.

«Сейчас у депутатов каникулы, поэтому инициатива ни на заседании комитета, ни на экспертном совете по автомобильному транспорту рассматривалась. Данный законопроект не решает ни одну из возможно поставленных задач. Я считаю эту инициативу неправильной, ничего кроме социальной напряженности она не даст», – считает Гутенев.

Депутат предположил, что автор законопроекта говорит о возрасте машины, а не о пробеге, связывая это с тем, что современные автомобили более экологичны.

«Масса наших граждан, особенно малообеспеченных, но у которых все-таки есть автомобиль, используют его не активно или только в весенне-летний сезон для дачных поездок. Закон не вызовет радости и у тех людей, которые увлекаются ретро-автомобилями, поскольку они вообще окажутся вне закона», – отметил Гутенев.

Единственный повод для разработки законопроектов в этом направлении депутат видит в решении вопросов безопасности на дорогах: «Если и вести речь, то только об уровнях пассивной и активной безопасности автомобилей. Но если автомобиль устраивает своего владельца, то избавляться от собственности под надуманным предлогом возраста неправильно».

Гутенев считает, что такая инициатива не решит и экологическую проблему старых автомобилей с высокой эмиссией вредных веществ в окружающую среду. «Для решения экологической проблемы старых автомобилей было бы справедливо зашить дифференцированный экологический сбор в стоимость бензина в зависимости от экологической чистоты автомобиля», – говорит собеседник.

По словам депутата, идея Когогиной даже не стимулирует продажи новых отечественных автомобилей.