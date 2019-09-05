Определен признак будущего инфаркта

Специалисты Гетеборгского университета Швеции выяснили, что подростки с избыточной массой тела в будущем более подвержены риску сердечного приступа.

Доктор Мария Аберг отметила, что, если индекс массы тела (ИМТ) увеличен с 27,5 до 29,9 кг, то риск возникновения инфаркта повышается в 2,64 раза. А при ИМТ 30-34,9 он возрастает в 3,05 раза, сообщается на сайте конгресса Европейского сообщества кардиологов, передает «360».

«Вывод о связи между ИМТ у подростков и инфарктом в зрелом возрасте подтверждает наши предыдущие результаты по сердечной недостаточности», – уточнила специалист.

Аберг считает, что в будущем показатели сердечных приступов и инсультов могут стать выше, так как сейчас среди молодежи все чаще встречаются страдающие избыточным весом и ожирением.

«Родителям, школам и политикам необходимы срочные меры, позволяющие остановить эпидемию ожирения среди детей и молодежи», – заключила врач.

В исследовании шведских ученых участвовали около 1,7 млн подростков, родившиеся в период с 1950 по 1987 годы. Они прошли медицинское обследование в 18 лет, а потом их наблюдали с 1969 по 2016 годы. За это время было зафиксировано 22,4 тыс. инфарктов, причем сердечный приступ в среднем случался у 50-летних.

ИМТ – это отношение массы тела в кг к квадрату роста в метрах. Нормальным считается ИМТ в пределах 18,5-24,99 кг квадратный метр.

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