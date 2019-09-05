Пушков объяснил, почему Трамп не торопится в Польшу

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал статью польских СМИ об отношениях Варшавы и Вашингтона.

«Объективно и точно. Польское издание вынесло диагноз отношению Польши к США, а США – к Польше», – написал Пушков в Twitter, поделившись ссылкой на перевод RT статьи газеты Polityka под заголовком: «Визит Пенса в Варшаву показал, что США не союзник, а скорее хозяин Польши».

По словам сенатора, в отношениях Польши и США «нет ни намека на самостоятельность Варшавы».

«[Президент США Дональд] Трамп может спокойно играть в гольф и туда не торопиться – поляки и так сделают все, что им скажут из Вашингтона», – добавил Пушков.

В воскресенье в Варшаве прошли мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства», однако Трамп отказался от визита, сославшись на надвигающийся на США ураган «Дориан». При этом, как писали американские СМИ, в день, когда главы западных государств собрались в Варшаве, американский лидер играл в гольф.

Кроме того, накануне Трамп поздравил Варшаву с годовщиной начала Второй мировой войны.