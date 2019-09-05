В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет

Соединенные Штаты рассчитывают к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты, а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти.

Маккарти сообщил, что американские высокоточные ракеты PrSM, «если их перепрограммировать, они по своей дальности будут выходить за рамки ДРМСД». «Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем», – приводит его слова ТАСС.

Он сказал, что США в настоящее время работают над этим и рассчитывают развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов.

«Если мы добьемся прогресса в ближайшие 12-18 месяцев, они могут быть развернуты в начале 2020-х годов», – уточнил Маккарти.

Как отмечал ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, последние ракетные испытания США демонстрируют, что Вашингтон не собирается возвращаться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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