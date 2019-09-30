Познер сказал, за что осуждает СССР

Телеведущий Владимир Познер объяснил, что за что осуждает Советский Союз. Журналист также ответил на вопрос о том, почему он критикует Россию по многим вопросам, но «практически всегда обходит стороной существующее несовершенство в западном обществе».

«СССР возник с обещанием построить новое, справедливое общество, а построил тоталитарное государство, которое держалось на вере и на страхе. Когда вера исчезла и страх пропал, государство развалилось. Оно свое обещание не только не выполнило, а предало те идеалы, которые были объявлены его основой. За это я его не то чтобы критикую, за это я осуждаю его», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Если говорить о России, то хотел бы задать Вам вопрос: за что Вы были бы готовы хвалить это государство? Что предложило оно такого, чего добилось такого, чем можно было бы гордиться? При своем огромном богатстве что это государство дало людям? Это во-первых», – отметил Познер.

«Во-вторых, нет никакого «западного общества», а есть конкретные страны: США, Франция, Голландия и так далее. В каждой из них есть свои плюсы и свои минусы. И я вовсе не обхожу эти минусы, но живем мы с Вами в России, а не в Голландии, и лично меня мало волнует то, как живут в Голландии, меня волнует то, как живут в России», – заключил журналист.

Ранее Познер отмечал, что нынешние времена опасны и очень важны с точки зрения того, в какую сторону дальше пойдет человечество.