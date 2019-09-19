Познер назвал опасность нынешних времен

Телеведущий Владимир Познер отметил, что нынешние времена опасны и очень важны с точки зрения того, в какую сторону дальше пойдет человечество.

«Я не могу сказать, что настроен оптимистически, но я знаю точно, что я не увижу, я не успею, потому что это время продлится, я думаю, еще 15-20 лет, пока мир осознает, что да как и куда надо идти», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Он также ответил на вопрос о том, какой период в истории России, которому сам был свидетелем, считает «временем упущенного шанса». «Я могу только назвать какие-то периоды, которые были временами огромных надежд. Постсталинские времена, первые годы правления Хрущева, когда в России действовали «шестидесятники», как их потом стали называть, то есть время оттепели, которое длилось – ну, скажем, с 1956-го до где-то 1964-го. Потом наступили сумрачные, тяжелые времена», – сказал Познер.

Он также считает временем «огромных надежд» первые перестроечные годы. «Перестройка, гласность, распад Советского Союза, надежда на то, что наконец в России будут жить так, как люди должны жить, то есть с проблемами и все прочее, но все-таки так, как живет тот мир, к которому Россия принадлежит, то есть Европа. Это длилось, наверное, лет десять. И это также время упущенных возможностей, потому что тогда были совершенно реальные возможности, и если повели бы себя по-другому и в России и не только в России, мир был бы совершенно иным», – подчеркнул журналист.

«Были такие отрезки, но небольшие. Сегодня не такое время, ни для кого. Время очень опасное, время, когда мир разделен, и время глобализации, которая, как мне кажется, вещь очень опасная и которая в конечном итоге, желают того или не желают, приводит к тому, что мы теряем свое личное «Я», мы теряем свою индивидуальность и становимся похожими друг на друга во всем: в одежде, в предпочтениях, прическах, в музыкальных симпатиях, антипатиях», – продолжил Познер.

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