Беглов пообещал выделить больнице Раухфуса 40 млн рублей на оборудование

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с врачами многопрофильного центра имени К.А. Раухфуса заявил, что учреждению будет предоставлено 40 млн рублей на покупку нового оборудования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов приехал в детский многопрофильный клинический центр им. К.А. Раухфуса, передают «Невские новости».

В эти дни главная педиатрическая больница города отмечает 150-летний юбилей. Он поздравил учреждение со знаменательной датой.

Во время беседы с медиками Беглов рассказал о выделении из городской казны суммы в размере 40 млн рублей, которые пошли на закупку нового оборудования для их клиники. Врио губернатора отметил, что средства может и небольшие, но это разовая дополнительная выплата для помощи в модернизации медицинской техники.

«То что касается вашей клиники, мы вот выделили более 40 млн рублей на закупку соответствующего оборудования. Первый этап уже прошел, сейчас второй этап закупки оборудования, которое необходимо. Да, это, может быть, не очень много, но это только дополнительные средства», – отметил он.

После этого Беглов рассказал, что городу на сегодня не хватает 26 тыс. мест в школах, 37 тыс. мест в детских садах и 9 тыс. посещений в поликлиниках в смену. Градоначальник подчеркнул, что Смольный знает, как нормализовать ситуацию к 2025 году.