Минпромторг анонсировал продление программы господдержки автопрома

Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год, сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе выставки Comtrans-2019.

«Мы зарезервировали пока небольшой объем средств, которые предусмотрены сейчас в проекте бюджета. После завершения согласования бюджетных процедур будет понятно точно, на какие меры. Думаю, что, в первую очередь, будет резерв на автокредитование, на лизинг в каком-то минимальном объеме, как мы обычно стартуем по началу года, но это требует еще дополнительных процедур согласования», – передает ТАСС слова Мантурова.

Он сообщил также, что производство легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в 2019 году может вырасти максимум на 1,5%.

В начале 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о поддержке автопрома на год в размере примерно 50 млрд рублей.

Напомним, в марте сообщалось, что в России введут новую систему господдержки автопрома.

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