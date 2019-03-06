В России введут новую систему господдержки автопрома

Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что новая система государственной поддержки автопрома начнет работать с 1 июля 2019 года и будет основана на балльной системе.

Вице-премьер пояснил, что подразумевается под балльной системой, передает ТАСС.

«Когда каждому в зависимости от объема добавленной стоимости, которая приходится на соответствующий автокомпонент, присваивается определенное количество баллов», – сказал Козак.

По его словам, сначала «для большинства субсидий этот объем баллов будет небольшой». В зависимости от набранных баллов будут формироваться меры для поддержки. Вице-премьер рассказал, что работать над системой закончили во вторник.

«Вчера вечером окончательные штрихи дорисовали этой поддержки, чтобы система была для автопроизводителей понятной, прозрачной, предсказуемой на долгие годы», – подчеркнул Козак.