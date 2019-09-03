Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Славина

Народная артистка РСФСР Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни, сообщили в «Содружестве актеров Таганки».

Причина смерти не уточняется. Дату и место прощания с актрисой объявят позднее, передает РИА «Новости».

Славина родилась в Петергофе в 1940 году. В 1964 году окончила театральное училище им. Щукина.

В Театре на Таганке отыграла более чем 1600 спектаклей. Снималась в таких фильмах, как «Дорога к морю», «Иван да Марья», «Салют, Мария!», «Новенькая», «О друзьях-товарищах», «Товарищ генерал» и «Мартин Иден».