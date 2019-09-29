Берлин допустил новую отсрочку Brexit

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не исключает очередной отсрочки Brexit из-за неопределенности с соглашением.

«Мы преследуем четкую цель – достичь соглашения с Великобританией. Если Великобритания подаст еще одну заявку на продление, то мы рассмотрим ее в конструктивном ключе. Неопределенность, связанная с Brexit, отрицательно сказывается на экономике и на дееспособности ЕС», – передает слова Мааса ТАСС.

Между тем, в четверг сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не станет просить ЕС об отсрочке Brexit даже случае принятия парламентом закона об этом.

Перед этим Джонсон заявил, что при необходимости выведет Британию из ЕС без соглашения.

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