Де Ниро выразил надежду на импичмент Трампа

Американский актер Роберт Де Ниро выразил надежду на то, что президента США Дональда Трампа ждет импичмент.

Де Ниро назвал Трампа «ничтожным» человеком, который «бросает тень на все» свое окружение. По словам актера, у американского лидера нет «ни этики, ни морали», пишет Variety.

Напомним, в Конгрессе США обвинили Трампа в попытке шантажировать Украину и начали процедуру импичмента.

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