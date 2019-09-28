В аэропорту Валенсии по запросу США задержали россиянина

Правоохранительные органы Испании по запросу США задержали в аэропорту Валенсии гражданина России, сообщили в российском посольстве в Мадриде.

По данным испанского издания «Провинсиас», россиянин прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном, после чего был задержан по запросу ФБР, передает ТАСС.

По сведениям издания, США добиваются выдачи россиянина за предполагаемую причастность к «миллионному мошенничеству», которое он якобы совершил через интернет.

«Компетентные органы Испании в установленном порядке уведомили посольство о том, что 20 сентября в аэропорту города Валенсия сотрудниками национальной полиции по запросу США был задержан и помещен под стражу российский гражданин», – отметили в дипломатическом представительстве.

В посольстве также сообщили, что россиянина посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне. «Его делом занимается местный адвокат», – добавили в посольстве, заверив, что «внимательно следят за развитием ситуации».

Напомним, в начале сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что задержания россиян по инициативе США мешают двусторонним отношениям.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД