На автомобилиста в Барнауле за одну ночь составили 14 протоколов

Полицейские за прошедшую ночь выписали 14 протоколов за различные нарушения ПДД и ДТП водителю в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.

«14 административных материалов составили сотрудники ГИБДД на водителя, который прошедшей ночью совершил ДТП в Барнауле. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Партизанской водитель автомобиля «Тойота Лит Айс» – мужчина 1989 года рождения – не выполнил законные требования сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. Экипаж ГИБДД начал преследование нарушителя, который продолжал двигаться на большой скорости, не реагируя на требования сотрудников полиции, в районе дома №15 по улице Беляева он столкнулся с автомобилем «Ниссан-Санни», под управлением мужчины 1989 года рождения», – передает ТАСС сообщение ГИБДД.

Там добавили, что мужчину задержали на месте ДТП, он был трезв. Сотрудники полиции составили на него 12 административных материалов за проезд на запрещающий сигнал светофора, административный материал за невыполнение требований об остановке, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников полиции.

Меру наказания нарушителю определит суд.

Напомним, в июне сообщалось, что нарушитель установил рекорд максимально зафиксированной скорости движения автомобиля по Крымскому мосту – 243 км/ч.

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