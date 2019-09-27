В Сети появилось видео с места стрельбы в общежитии в Чертаново

В Сети появилось первое видео с места стрельбы в общежитии в Чертаново, в результате которой пострадали три человека.

Как сообщает канал 360, на видео видны полицейские автомобили, в которые садятся живущие в общежитии рабочие.

Ранее в столичном главке МВД сообщили, что в общежитии на улице Красного Мака, 26 в Москве в бытовом конфликте во время распития спиртных напитков пострадали три человека. Нападавший стрелял из травматического пистолета передает РИА «Новости».

Злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители.