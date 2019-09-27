Bentley отзывает автомобили в России

Росстандарт сообщил, что ООО «Фольксваген Груп Рус» (дилер Bentley в России) отзывает 37 автомобилей модели Continental, реализованных в 2019 году.

«Причиной отзыва транспортных средств является неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя», – сказано в сообщении Росстандарта, передает ТАСС.

Отмечается, что на автомобилях заменят модуль диагностического интерфейса шин данных.

Между тем, в пресс-службе Bentley отметили, что причина отзыва – планируемая замена части электронных модулей, связанных с программным обеспечением работы ПО системы ЭРА-ГЛОНАСС.

«В затронутых автомобилях возможно несоответствие формальных признаков программного обеспечения инженерной документации (спецификации). На работе системы это никак не отражается. В отличие от других электронных модулей/систем автомобилей, заменять/обновлять ПО системы ЭРА-ГЛОНАСС в условиях дилерской сети Bentley Motors не разрешает согласно действующим правилам. Поэтому производится замена модулей на новые, запрограммированные на заводе. ПО разрабатывается инженерами Bentley», – пояснили в компании, уточнив, что речь идет об автомобилях Bentley Continental GT, реализованных в 2019 году.

Ранее российский дилер BMW отозвал почти 30 тыс. машин.

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