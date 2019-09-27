Москва отказала США в моральном праве критиковать Иран

Вашингтон нарушил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а потому у него нет морального права на критические суждения по обогащению урана Ираном, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Что касается США, у них нет морального права высказывать какие-то критические суждения, потому что они не просто не являются участниками сделки, они еще являются ее нарушителями, нарушителями резолюции 2231, статьи 25 устава ООН», – приводит его слова РИА «Новости».

Ульянов также сообщил, что четвертый этап по сокращению обязательств Ирана в рамках СВПД, скорее всего, наступит в начале ноября.

Постпред России напомнил, что в начале сентября состоялся третий этап, связанный с установкой центрифуг, осуществлением научно-исследовательских работ.

По его словам, Иран стремится к восстановлению баланса в рамках ядерной сделки между ядерными обязательствами и экономическими. Он отметил, что сейчас этот баланс полностью подорван в результате деятельности заокеанских партнеров.

Ранее Иран заявил о решении скапливать отработанный уран и способности довести обогащение урана до 20%. Этот уровень обогащения считается оружейным.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана забыть о своем желании производить обогащение урана.