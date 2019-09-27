Сирия объяснила мотивы США в ситуации с обвинениями в химатаке

США обвинили власти САР в атаке с применением химического оружия, чтобы помешать прогрессу в политическом урегулировании, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Муаллем заявил, что «это фальшивые обвинения», передает ТАСС.

«Всегда, когда мы достигаем политического прогресса для сирийского народа, американцы «удивляют» нас такими заявлениями. Это фальшь и вранье», – добавил он.

Глава МИД Сирии сообщил также, что министры иностранных дел стран «астанинской тройки» – России, Ирана и Турции – могут принять участие в первом заседании Конституционного комитета САР, которое пройдет в Женеве в конце октября.

«Они принимали участие в работе над формированием этого комитета, и в этом их большой вклад, особенно со стороны России и Ирана», – сказал Муаллем.

Напомним, Вашингтон обвинил Сирию в новой химатаке. До этого Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила использование хлора и зарина в двух отдельных инцидентах в Сирии 24 и 25 марта 2017 года.

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