У Роскомнадзора появились претензии к Mercedes-Benz и Huawei

Роскомнадзор в ходе проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei по соблюдению законодательства о персональных данных выявил ряд нарушений условий обработки и уничтожения данных российских граждан.

«В ходе проверок подтвердился факт того, что все три указанные компании локализовали базы с персональными данными российских граждан на территории России. Результаты проверок показали, что российские представительства указанных иностранных компаний стремятся соблюдать требования российского законодательства о персональных данных. В отдельных случаях сотрудники Роскомнадзора выявили нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных, а также факты использования согласий граждан, не соответствующих установленным требованиям», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства по итогам форума «Спектр 2019».

Ведомство выдало компаниям предписания об устранении нарушений.

Ранее Роскомнадзор запросил у компании Ozon разъяснения относительно утечки данных более 450 тыс. аккаунтов.