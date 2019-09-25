Похитителю картины Куинджи из Третьяковки вынесен приговор

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы бизнесмена Дениса Чуприкова за похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

«Местом отбывания наказания суд назначает колонию строгого режима», – сказал судья, передает РИА «Новости».

Отмечается, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Напомним, 27 января картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена из зала Третьяковской галереи прямо во время выставки.

На следующий день в Подмосковье нашли подозреваемого и украденную картину. Сам Чуприков объяснил свой поступок желанием «хайпануть».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что кражу из Третьяковской галереи нужно воспринимать как национальное оскорбление.