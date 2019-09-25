В Амурской области стартовала уборка сои

Уборка сои началась в хозяйствах Благовещенского, Ивановского и Свободненского районов в Приамурье, сообщает правительство региона.

В Свободненском районе убрали бобовую культуру с 700 гектаров, с которых намолотили более 1 тыс. тонн урожая. Всего здесь необходимо убрать 22,5 тыс. гектаров соевых полей, говорится в сообщении на сайте правительства Амурской области.

Меньшую площадь соевых полей убрали в Ивановском районе – более 600 гектаров, с которых получили более 1 тыс. тонн бобовых. Здесь планируют убрать сою с 63,5 тыс. гектаров полей.

Замыкает тройку хозяйств, приступивших к сбору урожая сои, Благовещенский район. Здесь обработали 200 гектаров земли, получив с них 200 тонн сои. В общей сложности в Благовещенском районе аграрии уберут 33,5 тыс. гектаров соевых полей.

За первый день уборки сои хозяйства обработали 1,5 тыс. гектаров соевых полей из запланированных 657, 7 тыс. гектаров. Общий урожай составляет более 2 тыс. тонн бобовых.

В 2019 году амурские аграрии засеяли 1 млн 280 тыс. гектаров полей. Это такая же площадь посевов, что и в минувшем году. Наибольшую площадь заняли посевы сои – 920 тыс. гектаров. Это меньше, чем в прошлом году на 70 тыс. гектаров.

Ежегодно Приамурье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62% всех посевных площадей в ДФО и более 32% производимой сельхозпродукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став 4-м в рейтинге и заняв по производству продукции растениеводства 2-е место в рейтинге.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какими проектами Приамурье удивило Восточный экономический форум (ВЭФ).

Так, подводя итоги участия Амурской области в форуме, губернатор Василий Орлов отметил: «Одно из главных мероприятий форума – Госсовет. На Госсовете рассматривался проект программы развития Дальнего Востока. Президент дал соответствующие указания в течение нескольких месяцев доработать ее с учетом высказанных замечаний и предложений от всех дальневосточных регионов. Мы дополнительно высказали несколько предложений по развитию сельского хозяйства, в частности по необходимости стимулирования работ по мелиорации и по поддержке сельхозтоваропереработчиков. Для нас это принципиально важно, для нас соя – стратегическое сырье, и хотелось бы, чтобы она перерабатывалась в регионе и давала дополнительную добавленную стоимость»

Отмечалось, что потенциал для экспорта сельхозпродукции в соседний Китай неисчерпаем, и Амурская область находится только в начале пути.

Например, рекордный для региона контракт поставок сои на сумму более 12 млн долларов заключили «Амурагрокомплекс» и компания COFCO Group (лидер в Китае по производству масла и переработке продукции сельского хозяйства).

Продовольственный концерн проявлял интерес к амурскому зерну еще в 2016 году. Тогда речь шла о выращивании и переработке сои, активные переговоры начались в прошлом году. Более 30 тыс. тонн амурского зерна урожая 2019 года отправится в Китай и это серьезный результат перспективного сотрудничества для региона.

Также сторонам удалось договориться о совместной работе по развитию сельскохозяйственных технологий, в будущем возможны поставки кукурузы и пшеницы.