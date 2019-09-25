Греф предрек первую в мире революцию госуправления

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира в данный момент стоят на пороге первой революции государственного управления.

Греф заявил об этом, выступая на конгрессе ИНТОСАИ, передает ТАСС.

«Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления, так как четвертая промышленная революция принесла столько нового и поставила многие государства перед необходимостью изменений», – заявил он.

Глава Сбербанка пояснил, что бурное развитие новых технологий подрывают старые модели бизнеса и управления, которые нуждаются в переменах.

«Проблема госуправления в том, что при всех четырех промышленных революциях оно оставалось и остается тем же самым. У него гигантский процессный менеджмент, почти нет проектного менеджмента и полностью отсутствуют инновации. Нужно все переводить на инновационные технологии и переезжать в цифру, а потом ломать ту модель управления, которая у нас складывается», – пояснил Греф.

Он добавил, что не сталкивался с ситуацией, когда в госорганах было бы достаточное число инноваторов, которые каждый день бы думали, как построить новую модель управления.

«Если вы спросите Microsoft, сколько у них занято в направлении «Искусственный интеллект» – это более 5 тыс. (сотрудников), в Сбербанке – более 1 тыс. 100 человек», – отметил он.

По словам Грефа, в современном мире необходимы такие качества, как управленческая гибкость и умение распределять полномочия.

«Пирамидальные структуры умрут первыми», – добавил он.

Глава банка рассказал также, каким видит «человека будушего»: «Мы для себя прорисовали три компетенции (...) Первое – это человек, который обладает высокой степенью креативности. Второе – у этого человека хорошо развито системное мышление (...) И третья составляющая – это умение достигать результатов».

«Согласитесь, что найти человека очень креативного, с системным мышлением большая редкость. Из 7 млрд человек 6 млрд будет отсеяно», – добавил он.

По его мнению, это «три сита, через которое проходит большое количество людей на входе, в конечном итоге в воронке остается очень маленькое количество», передает РИА «Новости».

«Поэтому мы говорим, что людей, которые обладают всеми тремя качествами, надо готовить в детском саду, школе, вузе и воспитывать всю жизнь», – подчеркнул Греф.

Отвечая на вопрос модератора сессии, нужно ли вкладываться в людей или все же искусственный интеллект, глава Сбербанка отметил: «Великий русский ученый сказал, что носителем технологий является ноосфера. Спор ни о чем. Вкладываться в технологии иначе как вкладываться в людей невозможно. Конечно же, надо вкладываться в людей».

При этом он отметил, что в данный момент все работодатели «охотятся» за профессионалами с широким кругозором и развитыми когнитивными и социальными навыками.

«Люди нужны разные, но (...) мы все охотимся за одними и теми же людьми, их по-разному называют, deep-people, T-people – когда у них есть очень много экспертизы в конкретной области», – объяснил Греф, добавив, что у таких людей должен быть широкий кругозор, то есть они должен владеть смежными навыками, в том числе, soft skills, когнитивными и социальными навыками.

Герман Греф заявил также, что, на его взгляд, организации наподобие Международного валютного фонда (МВФ) должны умереть, поскольку они не способны меняться и являются неэффективными, «мертвыми» органами.

«Они не способны к саморефлексии, самореформе. Много лет уже ведутся об этом разговоры, и многие люди за счет этих разговоров питаются. Но МВФ – это абсолютно мертвый орган, на мой взгляд», – сказал он.

Кроме того, глава Сбербанка посоветовал государствам и организациям не попадать в зависимость от МВФ, так как их меры помощи не принесут никакой пользы.

«У них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы. Это, к сожалению, касается большего количества других международных организаций», – заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил использовать наработки Сбербанка в искусственном интеллекте в госуправлении.