Путин предложил использовать наработки Сбербанка в искусственном интеллекте в госуправлении

Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом предложил использовать в государственном управлении наработки кредитной организации в сфере искусственного интеллекта.

В рамках встречи с Путиным Греф рассказал о потенциале использования искусственного интеллекта.

«Мы видим, конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде: повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг. Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы», – сказал Греф, слова которого приводятся в стенограмме на сайте Кремля.

«Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления. Мы с вами много раз на этот счет говорили. Нужно только как можно быстрее это сделать», – сказал Путин.

На встрече с Путиным Греф также подтвердил планы Сбербанка выплатить дивиденды в 50% чистой прибыли в 2020 году.

«Сейчас прирастает капитал, кризисный период заканчивается. Мы всегда пополняли капитал за счет собственной прибыли, платим дивиденды, а всю оставшуюся часть прибыли мы отправляем на пополнение капитала. В следующем году, по нашим оценкам, сможем 50 процентов уже оплачивать», – рассказал он.

В конце февраля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в результате ошибок искусственного интеллекта потерял миллиарды рублей.