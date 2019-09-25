Россия раскритиковала США за отправку войск на Ближний Восток

Проблемы в Персидском заливе нельзя решить, отправив туда дополнительный контингент американских военных, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Комментируя решение США направить военных на Ближний Восток, Вершинин заявил, что такие ситуации, как обострение отношений Ирана и Саудовской Аравии, нельзя решать «военными средствами». Требуется «уточнение всех деталей, объективное расследование», передает РИА «Новости».

В МИД также сообщили, что министры иностранных дел России, Ирана и Турции на полях 74-й сессии ГА ООН «рассмотрели развитие ситуации «на земле» в Сирии», передает ТАСС.

Обсуждалось завершение формирования и запуск сирийского Конституционного комитета в Женеве.

Напомним, саудиты утверждают, что за нападением на их нефтяные объекты стоит Иран. Тегеран отрицает свою причастность к атаке.

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