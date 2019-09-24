Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что у его страны с США будут «очень крутые отношения».

«Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину», – приводит его слова ТАСС.

Как заявил Зеленский, ему бы хотелось, чтобы мировые лидеры посещали Украину и могли увидеть, какая она «хорошая».

Зеленский выразил уверенность, что в ближайшие годы состоятся «громкие визиты американских и европейских лидеров» в Киев.

Украинский президент считает, что его страна может рассчитывать на поддержку западных государств по вопросу «большой приватизации», земельной реформы, а также правоохранительной системы.

Зеленский признался, что в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, чувствует симпатию и интерес к новой украинской власти. Он также рассказал, что одной из тем встреч, в которых он принимает участие в США, является санкционное давление на Москву.

Во вторник глава американского государства Дональд Трамп сказал, что США не направят помощь Киеву, пока вклад не сделают другие государства.

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