Грузия отреагировала на решение России профинансировать модернизацию армии Абхазии

Грузия назвала «незаконным» поручение российского лидера Владимира Путина подписать соглашение с Абхазией о выделении средств для модернизации вооруженных сил.

«Это решение является очередным незаконным шагом РФ по интеграции грузинских регионов в свое политическое и военное пространство, что представляет собой продолжение российской политики аннексии», – сказал официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди, передает «Интерфакс».

Грузия намерена использовать все возможности для информирования партнеров по этому вопросу, отметил Константиниди.

Напомним, Путин в понедельник поручил подписать соглашение о финансировании Россией модернизации Вооруженных сил Абхазии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно необходимо реформировать в армии Абхазии.

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