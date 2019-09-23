Утверждены новые требования к перевозке детей автобусами

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому дети в автобусах должны перевозиться только с пристегнутыми ремнями безопасности.

Глава кабинета министров сообщил об этом на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

«Самое главное – мы вводим обязательное требование по ремням безопасности, до сих пор такое требование существовало только для международных перевозок, что странно. Теперь все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности», – уточнил вице-премьер Максим Акимов.

Ранее в Москве туристический автобус врезался в столб, в результате пострадали 29 человек, в том числе двое детей.

До этого автобус с пассажирами врезался в стену строительного магазина в Перми. Тогда в ДТП пострадали 32 человека, включая девять детей, один пассажир погиб.