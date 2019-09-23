Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную

Вместо создания двух версий космического корабля «Орел» (околоземной и для полета к Луне) создадут одну универсальную, сообщил Роскосмос.

В Роскосмосе пояснили, что будет построен пилотируемый транспортный корабль нового поколения для решения двух задач – полетов на околоземную орбиту и за ее пределы, передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось, что разрабатывается сразу две версии пилотируемого корабля «Федерация», который позже был переименован в «Орел».

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