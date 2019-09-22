Порошенко оценил последствия нового госпереворота для Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.

По словам Порошенко, он намерен «делать все возможное, чтобы сохранить государство», передает РИА «Новости».

«В условиях войны страна Майдан может не пережить. Я государственник. (...) И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», – заявил Порошенко в передаче «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале».

Напомним, в конце августа депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая заявила, что Арсена Авакова решили оставить на посту главы МВД Украины, так как экс-президент Петр Порошенко якобы готовит переворот.

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